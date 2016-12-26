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На Донбассе 12-летняя променяла семью на взрослого "ромео" http://www.segodnya.ua/img/article/7832/29_main.1482760898.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/29_tn.1482760898.jpg Донбасс Беглецам не удалось уйти далеко от полиции

На Донбассе 12-летняя променяла семью на взрослого "ромео"

Сегодня, 15:57

Беглецам не удалось уйти далеко от полиции

Подростки сбежали в Харьков. Фото: fishki.net
Подростки сбежали в Харьков. Фото: fishki.net

В Краматорске правоохранители вернули родителям 12-летнюю девочку и 17-летнего парня, сбежавших ради любви друг к другу в другой город. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Оказалось, что причиной побега стал, вероятно, конфликт с родителями, которые не позволяли девочке встречаться с 17-летним парнем. Ради "любви" подростки сбежали из родных домов, чтобы быть вместе", – рассказали в полиции.

Подросткам удалось добраться в Харьков, где они узнали, что их поисками занимается полиция и скрываться и дальше у них не получится – поэтому они решили вернуться в Краматорск
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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