На Донбассе автомобиль превратился на ходу в пылающий факел (фото)

Вчера, 14:21

Инцидент произошел в четверг утром у Славянска

Авто сгорело полностью. Фото: полиция
Авто сгорело полностью. Фото: полиция

В Славянске, на трассе около поворота на Семеновку, сгорел автомобиль. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел сегодня утром.

"Прибыв на место происшествия, правоохранители увидели сгоревший "Дэу Сенс". Его 35-летний водитель пояснил, что направлялся из Харькова в Красный Луч и при приближении к Славянску заметил дым из-под двигателя. Мужчина пояснил, что перед этим он как раз переключил двигатель с газа на бензин", – отметили в полиции.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за разгерметизации топливной системы.

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Напомним, в Одессе горела 9-этажка. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже. Там жила семья с 10-летним ребенком. Всех троих освобождали из огненной ловушки с помощью лестницы – через окно.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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