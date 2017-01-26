На Донбассе автомобиль превратился на ходу в пылающий факел (фото)

В Славянске, на трассе около поворота на Семеновку, сгорел автомобиль. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел сегодня утром.

"Прибыв на место происшествия, правоохранители увидели сгоревший "Дэу Сенс". Его 35-летний водитель пояснил, что направлялся из Харькова в Красный Луч и при приближении к Славянску заметил дым из-под двигателя. Мужчина пояснил, что перед этим он как раз переключил двигатель с газа на бензин", – отметили в полиции.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за разгерметизации топливной системы.

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