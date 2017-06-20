На Донбассе боевик переехал байкера

На оккупированных территориях Донбасса растет количество преступлений против мирного населения, совершенных боевиками под влиянием алкоголя. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, 19 июня боевик на легковом автомобиле в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав сбил гражданское лицо на мотоцикле.

"Пострадавший мотоциклист получил тяжелые травмы. Командование воинской части пытается скрыть причастность преступника к российским оккупационным войскам путем его увольнения "задним" числом", – пояснили в разведке.

Напомним, на Донбассе пьяные боевики открыли огонь по мирным жителям.