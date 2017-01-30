На Донбассе боевик подорвал свою мать

Сегодня, 10:18

Инцидент произошел в одном из домов оккупированного Луганска

Жертвой боевика стала его мать. Фото: AFP
Жертвой боевика стала его мать. Фото: AFP

В подъезде жилого дома в оккупированном Луганске боевик самопровозглашенной ЛНР" из местных жителей подорвал гранату. Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук.

По его информации, в результате пострадала мать самого "гранатометателя".

"Еще несколько гранат РГД-5 в подъезде другого жилого дома обнаружил дворник, – гранаты лежали завернутыми в пакет на лестнице", – отметил Тымчук.

Напомним, за минувшие сутки в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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