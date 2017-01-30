На Донбассе боевик подорвал свою мать
Инцидент произошел в одном из домов оккупированного Луганска
В подъезде жилого дома в оккупированном Луганске боевик самопровозглашенной ЛНР" из местных жителей подорвал гранату. Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук.
По его информации, в результате пострадала мать самого "гранатометателя".
"Еще несколько гранат РГД-5 в подъезде другого жилого дома обнаружил дворник, – гранаты лежали завернутыми в пакет на лестнице", – отметил Тымчук.
Напомним, за минувшие сутки в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.
Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе боевик подорвал свою мать". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии