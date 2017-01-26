На Донбассе боевик сдался полиции

В Луганской области сдался 26-летний, ранее судимый, боевик так называемого 1-го казачьего полка им. Платова. Об этом сообщает областная полиция.

Правоохранителям мужчина пояснил, что в июне 2015 года он по предложению своего отчима вступил в ряды боевиков.

"Во время прохождения "службы" боевик осуществлял контрольно-пропускной режим и незаконную проверку транспортных средств и документов граждан на одном из блокпостов боевиков в районе с. Золотое-5", – пояснили в полиции.

Напомним, в рядах боевиков растет число потерь личного состава.