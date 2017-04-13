На Донбассе боевик застрелил парня

В Донецкой области погиб 22-летний парень. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По информации наблюдателей, инцидент произошел 10 апреля в подконтрольном самопровозглашенной "ДНР" с. Крещатицкое (33 км к северо-востоку от Мариуполя).

"Пуля, выпущенная одним из членов "ДНР", срикошетила и попала в 22-летнего мужчину. Он впоследствии скончался в больнице Новоазовска. 11 апреля сотрудник больницы сообщил, что к ним с пулевым ранением желудка поступил мужчина, житель подконтрольного "ДНР" с. Верхнешироковское. Пострадавшему немедленно была сделана операция, однако примерно через 5 часов он умер", – говорится в отчете.

Напомним, за минувшие сутки боевики 61 раз нарушили режим прекращения огня.