На Донбассе боевик застрелил парня

Сегодня, 10:52

Трагедия произошла на оккупированных территориях под Мариуполем

Боевик застрелил молодого человека. Фото: AFP
Боевик застрелил молодого человека. Фото: AFP

В Донецкой области погиб 22-летний парень. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По информации наблюдателей, инцидент произошел 10 апреля в подконтрольном самопровозглашенной "ДНР" с. Крещатицкое (33 км к северо-востоку от Мариуполя).

"Пуля, выпущенная одним из членов "ДНР", срикошетила и попала в 22-летнего мужчину. Он впоследствии скончался в больнице Новоазовска. 11 апреля сотрудник больницы сообщил, что к ним с пулевым ранением желудка поступил мужчина, житель подконтрольного "ДНР" с. Верхнешироковское. Пострадавшему немедленно была сделана операция, однако примерно через 5 часов он умер", – говорится в отчете.

Напомним, за минувшие сутки боевики 61 раз нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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