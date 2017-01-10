На Донбассе боевика в руки полиции привел страх

В Бахмуте боевик сам сдался правоохранителям. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, в мае 2014 года мужчина добровольно вступил в ряды самопровозглашеннрой "ДНР", и в этом же месяце уже нес "службу" на незаконно установленном боевиками посту вблизи поселка Красный Пахарь.

"В его обязанности входил незаконный досмотр транспорта и проверка документов у граждан, а также оборона блокпоста в случае атаки Вооруженных сил Украины. Из обмундирования у него была только каска, а вот оружие ему не доверили, поэтому он дежурил с обычной палкой. За все время своей службы наемник получил 800 гривен. Разочаровавшись в идее "русского мира", молодой человек покинул ряды фейковой республики, всячески скрывая свое криминальное прошлое", – пояснили в полиции.

Страх перед наказанием не оставлял бывшего боевика – он закрывался дома и старался никуда не выходить.Узнав, что можно добровольно сдаться правоохранителям и получить шанс на новую жизнь, мужчина пришел в полицию.





