На Донбассе боевики атакуют военных (видео)

Этой ночью из реактивных систем залпового огня накрыли армейцев в Новозвановке. Выпустили не менее двух десятков ракет, сообщает штаб боевой операции. Обстрел продолжался несколько минут. Среди военных никто не пострадал.

Впрочем, в результате других атак, в частности, в Троицком и Авдеевке Донецкой области, и в Луганской области ранены трое солдат.

"На Мариупольском – с 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке, Марьинке, Желтом, Березовом, Водяном и Широкино. На Донецком направлении – из 120 и 82-миллиметровых минометов стреляли по Авдеевке, Зайцево и Троицком", – сказал Леонид Матюхин, спикер штаба боевой операции.

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