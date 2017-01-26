На Донбассе боевики атакуют военных (видео)
События на ТК Украина
Обстрелы на востоке не прекращаются – противник применяет запрещенное Минскими соглашениями оружие
Этой ночью из реактивных систем залпового огня накрыли армейцев в Новозвановке. Выпустили не менее двух десятков ракет, сообщает штаб боевой операции. Обстрел продолжался несколько минут. Среди военных никто не пострадал.
Впрочем, в результате других атак, в частности, в Троицком и Авдеевке Донецкой области, и в Луганской области ранены трое солдат.
"На Мариупольском – с 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке, Марьинке, Желтом, Березовом, Водяном и Широкино. На Донецком направлении – из 120 и 82-миллиметровых минометов стреляли по Авдеевке, Зайцево и Троицком", – сказал Леонид Матюхин, спикер штаба боевой операции.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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