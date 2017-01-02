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На Донбассе боевики нанесли урон военным http://www.segodnya.ua/img/article/7851/88_main.1483360398.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/88_tn.1483360398.jpg Донбасс Боевые действия начались еще в новогоднюю ночь до рассвета, сообщили в Минобороны

На Донбассе боевики нанесли урон военным

Сегодня, 14:32

Боевые действия начались еще в новогоднюю ночь до рассвета, сообщили в Минобороны

Боевики нарушают перемирие. Фото: AFP
Боевики нарушают перемирие. Фото: AFP

В зоне военного конфликта, несмотря на мирные договоренности, боевики продолжают обстреливать украинских военных.

Как рассказал спикер Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник, боевые действия начались еще в новогоднюю ночь до рассвета.

"Сутки начались с активных вражеских обстрелов на Светлодарской дуге. Сразу после наступления Нового года – по киевскому времени – противник открыл огонь. Сначала из легкого вооружения, а затем из минометов. По нашим позициям выпущено 19 мин. Немного позже враг начал провокации в Троицком, Зайцевом Верхнеторецком и Авдеевке. Все они закончились еще до двух часов ночи", – отметил Мотузяник.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса среди местного населения растет возмущение поведением боевиков.

По данным украинской разведки, 1 января боевики провели операцию по задержанию местных жителей.
Донбасс, Минобороны, боевики, провокации, урон, противник, договоренности, Мотузяник
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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