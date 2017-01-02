На Донбассе боевики нанесли урон военным

Боевые действия начались еще в новогоднюю ночь до рассвета, сообщили в Минобороны

В зоне военного конфликта, несмотря на мирные договоренности, боевики продолжают обстреливать украинских военных.

Как рассказал спикер Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник, боевые действия начались еще в новогоднюю ночь до рассвета.

"Сутки начались с активных вражеских обстрелов на Светлодарской дуге. Сразу после наступления Нового года – по киевскому времени – противник открыл огонь. Сначала из легкого вооружения, а затем из минометов. По нашим позициям выпущено 19 мин. Немного позже враг начал провокации в Троицком, Зайцевом Верхнеторецком и Авдеевке. Все они закончились еще до двух часов ночи", – отметил Мотузяник.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса среди местного населения растет возмущение поведением боевиков.

По данным украинской разведки, 1 января боевики провели операцию по задержанию местных жителей.