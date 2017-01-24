На Донбассе боевики охотятся на мужчин

На временно оккупированных территориях Донбасса боевики проводят насильственную мобилизацию местных жителей. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, противник испытывает значительные сложности с комплектацией подразделений.

"С целью покрытия значительной неукомплектованности личным составом командованием 6 отдельного мотострелкового полка принимаются меры по насильственному принуждению граждан проходить службу по контракту, путем отправки молодого пополнения в учебные центры без оформления призывных документов", – отметили в ведомстве.

Напомним, на Донбассе массово спиваются боевики.