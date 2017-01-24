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На Донбассе боевики охотятся на мужчин http://www.segodnya.ua/img/article/7912/71_main.1485261568.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/71_tn.1485261568.jpg Донбасс Противник пытается проводить так называемую "мобилизацию"

На Донбассе боевики охотятся на мужчин

Сегодня, 14:37

Противник пытается проводить так называемую "мобилизацию"

Боевики проводят мобилизацию. Фото: AFP
Боевики проводят мобилизацию. Фото: AFP

На временно оккупированных территориях Донбасса боевики проводят насильственную мобилизацию местных жителей. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, противник испытывает значительные сложности с комплектацией подразделений.

"С целью покрытия значительной неукомплектованности личным составом командованием 6 отдельного мотострелкового полка принимаются меры по насильственному принуждению граждан проходить службу по контракту, путем отправки молодого пополнения в учебные центры без оформления призывных документов", – отметили в ведомстве.

Напомним, на Донбассе массово спиваются боевики.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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