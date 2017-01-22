На Донбассе боевики отказались воевать
Украинская разведка рассказала об очередном инциденте в рядах противника
В подразделениях боевиков самопровозглашенной "ДНР" продолжают фиксироваться случаи грубого нарушения дисциплины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В частности, отмечает ведомство, речь идет о самовольном оставлении передовых позиций.
"Так, 21 января семь военнослужащих из состава 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) не прибыли к местам несения службы и выполнения заданий, и объявлены в розыск", – добавили в разведке.
Напомним, на Донбассе за минувшие сутки боевики 33 раза обстреливали позиции украинских военных.
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