На Донбассе боевики отказались воевать

Украинская разведка рассказала об очередном инциденте в рядах противника

В подразделениях боевиков самопровозглашенной "ДНР" продолжают фиксироваться случаи грубого нарушения дисциплины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, отмечает ведомство, речь идет о самовольном оставлении передовых позиций.

"Так, 21 января семь военнослужащих из состава 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) не прибыли к местам несения службы и выполнения заданий, и объявлены в розыск", – добавили в разведке.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки боевики 33 раза обстреливали позиции украинских военных.