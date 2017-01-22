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На Донбассе боевики отказались воевать http://www.segodnya.ua/img/article/7905/66_main.1485079617.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/66_tn.1485079617.jpg Донбасс Украинская разведка рассказала об очередном инциденте в рядах противника

На Донбассе боевики отказались воевать

Сегодня, 12:04

Украинская разведка рассказала об очередном инциденте в рядах противника

Боевики не хотят воевать. Фото: AFP
Боевики не хотят воевать. Фото: AFP

В подразделениях боевиков самопровозглашенной "ДНР" продолжают фиксироваться случаи грубого нарушения дисциплины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, отмечает ведомство, речь идет о самовольном оставлении передовых позиций.

"Так, 21 января семь военнослужащих из состава 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) не прибыли к местам несения службы и выполнения заданий, и объявлены в розыск", – добавили в разведке.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки боевики 33 раза обстреливали позиции украинских военных.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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