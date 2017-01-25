На Донбассе боевики отказываются воевать

Орудующие на оккупированных территориях Донбасса боевики отказываются воевать. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, члены незаконных вооруженных формирований имитируют плохое самочувствие и массово обращаются к сотрудникам медицинской службы с жалобами на состояние здоровья.

"Из-за высокого уровня "заболеваемости" боеспособность отдельных подразделений полка находится на низком уровне. Командование оккупантов выразило недоверие работникам медицинской службы и подозрение в коррупции", – говорится в сообщении разведки.

Напомним, в рядах боевиков растет число потерь личного состава.