На Донбассе боевики отказываются воевать

Сегодня, 12:38

В рядах противника растет количество симулянтов

Боевики скрывают потери. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Боевики скрывают потери. Фото: Союз "Народная память"

Орудующие на оккупированных территориях Донбасса боевики отказываются воевать. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, члены незаконных вооруженных формирований имитируют плохое самочувствие и массово обращаются к сотрудникам медицинской службы с жалобами на состояние здоровья.

"Из-за высокого уровня "заболеваемости" боеспособность отдельных подразделений полка находится на низком уровне. Командование оккупантов выразило недоверие работникам медицинской службы и подозрение в коррупции", – говорится в сообщении разведки.

Напомним, в рядах боевиков растет число потерь личного состава.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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