На Донбассе боевики предупредили население о начале боевых действий
Гражданскому населению посоветвовали запастись водой и едой
На Донбассе продолжает сохраняться напряженная ситуация. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что среди местного населения боевики распространяют информацию об активизации боевых действий на территории Луганской области.
"Гражданскому населению предлагается эвакуировать детей и пожилых людей в направлении РФ, а также подготовить необходимый запас продовольствия и питьевой воды", – говорится в сообщении.
Напомним, боевики применили реактивную артиллерию и вывели из строя военных.
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