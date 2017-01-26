На Донбассе боевики предупредили население о начале боевых действий

На Донбассе продолжает сохраняться напряженная ситуация. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что среди местного населения боевики распространяют информацию об активизации боевых действий на территории Луганской области.

"Гражданскому населению предлагается эвакуировать детей и пожилых людей в направлении РФ, а также подготовить необходимый запас продовольствия и питьевой воды", – говорится в сообщении.

Напомним, боевики применили реактивную артиллерию и вывели из строя военных.