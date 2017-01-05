На Донбассе боевики применили тяжелое вооружение: обстановка обострилась

На Луганском направлении впервые за последние две недели силы оккупанта использовали артиллерию

На Донбассе за прошедшие сутки выросла боевая активность противника. На передовой зафиксировано рекордное количество обстрелов с начала 2017 года.

Об этом сегодня сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник.

Он заявил, что количество обстрелов возросло до 52, что является рекордным показателем в новом 2017 году. Вчера на всех трех направлениях враг применял тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. А на Луганском впервые за последние две недели силы оккупанта использовали артиллерию.

"На Луганском направлении основные боевые действия велись на участке фронта Новозвановка – Троицкое, где противник активизировался сразу после полуночи и успокоился только поздно вечером. Несмотря на то, что обстрелы были кратковременными, за сутки на этих рубежах бандформирования выпустили по нашим позициям почти 50 минометных мин и 4 артиллерийских снаряда. Параллельно с тяжелым вооружением на этом участке фронта противник широко применял гранатометы различных систем и пулеметы", – рассказал Мотузяник.

Дважды режим тишины враг нарушал в Станице Луганской. Там боевики открывали огонь с полуночи до трех утра, используя при этом гранатометы и стрелковое оружие.

В районе Славяносербска, на Бахмутской трассе и в Попасной было спокойно.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 16 вражеских обстрелов, из них половина – из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении наибольшее боевое присутствие врага сохраняется на Светлодарской дуге, на которую приходится половина всех вчерашних случаев нарушения перемирия на этом направлении.

"Каждый из семи вражеских обстрелов наших позиций вблизи Луганского продолжался в среднем один час. Наравне с легким вооружением, противник широко применял минометы и вооружения на БМП", – заявил спикер Минобороны.

Две мощные перестрелки продолжительностью два часа каждая состоялись в Авдеевской промзоне сразу после захода солнца. Тяжелого вооружения при этом не применялось. Также дважды враг нарушил режим прекращения огня в соседней с Авдеевка Крутой Балке.

Неспокойно было и на севере Горловки – в Зайцево, где враг днем провел ряд вооруженных провокаций, а ближе к вечеру обстрелял украинские рубежи обороны из минометов.

Тихо было только в районе Донецкого аэропорта.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 15 вражеских обстрелов, в том числе шесть – с применением минометов.

На Мариупольском направлении абсолютно спокойно было на участке фронта Марьинка – Красногоровка. Однако боевые действия в полном объеме переместились на юг направления – линия фронта Павлополь – Гнутово – Талаковка – Лебединское – Водяное – Широкино.

"Впрочем, наиболее горячо было на крайнем юге – в приморском Водяном и Широкино. Там вчера противник применял минометы и бронетехнику", – подчеркнул Александр Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялся 21 вражеский обстрел, в том числе четыре – с применением тяжелого вооружения.

Отмечается, что за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако один боец получил ранения в результате обстрелов на Светлодарской дуге.