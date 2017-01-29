На Донбассе боевики расстреляли российского офицера

В соединениях и воинских частях боевиков на Донбассе продолжают фиксироваться случаи дезертирства, связанные с нежеланием участвовать в боевых действиях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, 28 января трое боевиков 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) с оружием самовольно оставили боевые позиции и расстреляли российского офицера, который пытался им помешать.

"Сейчас командование полка организовало поиск дезертиров, а убийство офицера в докладе командованию корпуса трактовало как потерю во время обстрела передовых позиций ВСУ", – пояснили в разведке.

Напомним, за минувшие сутки боевики 55 раз нарушили режим прекращения огня.