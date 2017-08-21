На Донбассе боевики солгали военным

Сегодня, 09:37

Противник нарушил свое же обещание

Боевики нарушили договоренности. Фото: AFP
Боевики нарушили договоренности. Фото: AFP

На Донбассе боевиков псевдореспублик вновь уличили во лжи, об этом сообщает Штаб военной операции.

"Этой ночью, чтобы избежать очередной эскалации конфликта, командование АТО предложило противнику усиленный режим перемирия. Сначала представители незаконных вооруженных формирований согласились на соблюдение режима тишины, а уже через несколько часов сами же его и нарушили, существенно увеличив огневую активность", – рассказали в ведомстве.

Вместе с тем, подчеркнули в Штабе, на большинство обстрелов наших позиций украинские бойцы открывали плотный огонь на поражение противника.

Напомним, военные рассказали, как боевики используют "украинских диверсантов".
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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