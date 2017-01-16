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На Донбассе боевики устроили кровавые разборки с российским спецназом http://www.segodnya.ua/img/article/7885/28_main.1484558154.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/28_tn.1484558154.jpg Донбасс В рядах противника разгорелся нешуточный конфликт

На Донбассе боевики устроили кровавые разборки с российским спецназом

Сегодня, 11:13

В рядах противника разгорелся нешуточный конфликт

Жертвами разборок стали 20 боевиков. Фото: AFP
Жертвами разборок стали 20 боевиков. Фото: AFP

На Донбассе вспыхнул конфликт среди боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, 14 января между "военнослужащими" 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) из числа местного населения и подразделением специального назначения ВС РФ произошли столкновения.

"В результате конфликта были травмированы 20 человек (двое в тяжелом состоянии) из состава 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, которые доставлены в районную больницу Новоазовска", – отметили в разведке.

Напомним, так называемые "МГБ" самопровозглашенных "ДНР/ЛНР" получили указания от руководства ФСБ РФ о подготовке силовых спецопераций с целью дискредитации украинских спецслужб, якобы использующих террористические методы.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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