На Донбассе вспыхнул конфликт среди боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, 14 января между "военнослужащими" 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) из числа местного населения и подразделением специального назначения ВС РФ произошли столкновения.

"В результате конфликта были травмированы 20 человек (двое в тяжелом состоянии) из состава 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, которые доставлены в районную больницу Новоазовска", – отметили в разведке.

Напомним, так называемые "МГБ" самопровозглашенных "ДНР/ЛНР" получили указания от руководства ФСБ РФ о подготовке силовых спецопераций с целью дискредитации украинских спецслужб, якобы использующих террористические методы.