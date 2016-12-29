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На Донбассе боевики взбунтовались против своих командиров http://www.segodnya.ua/img/article/7843/0_main.1483009448.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/0_tn.1483009448.jpg Донбасс Непокорных боевиков заставили силой выполнять распоряжения начальников, сообщает украинская разведка  

На Донбассе боевики взбунтовались против своих командиров

Сегодня, 13:30

Непокорных боевиков заставили силой выполнять распоряжения начальников, сообщает украинская разведка  

Противостояние на востоке страны продолжается. Фото: AFP
Противостояние на востоке страны продолжается. Фото: AFP

На Донбассе члены одного из незаконных вооруженных формирований взбунтовались против своего командования.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, боевики не захотели выполнять приказы своих начальников.

"26 декабря личный состав одного из подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады 2 АК (Армейский корпус. – Ред.) ВС РФ отказался от выполнения заданий на передовых позициях. С целью принуждения к несению службы заместителем командира батальона была применена физическая сила в отношении военнослужащих этого подразделения", – отметили в разведке.

Напомним, в зоне военного конфликта на востоке Украины растет напряженность в отношениях между личным составом подразделений противника, которые выполняют задания на передовых позициях, и командирами боевиков. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, противоречия возникают из-за увольнения задним числом боевиков погибших во время боевых действий.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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