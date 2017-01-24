На Донбассе боевики взбунтовались против командиров

На востоке Украины местные боевики пошли на конфликт со своим руководством из России. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, командующим Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ запрещены увольнения по окончанию контракта с целью поддержания боеготовности.

"Указанное распоряжение вызвало возмущение личного состава отдельных частей, которые находятся на передовых позициях, и привело к отказу выполнения приказов и столкновениям с кадровыми офицерами ВС РФ. В частности, во 2 отдельной мотострелковой бригаде отмечен случай группового употребления спиртных напитков с последующим "выяснением отношений" с российскими офицерами", – говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что боевики спешат покинуть свои подразделения, даже не получив расчета.

"В 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты ВС РФ до 120 человек, которые освободились после окончания контракта, не дожидаясь выплаты денежного обеспечения, поспешно покинули расположение части. Сержантский и рядовой личный состав 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка), узнав о распоряжении российского оккупационного командования, отказался сдавать часть денежного обеспечения на "потребности бригады и армейского корпуса". В ответ командование запретило отпуска", – говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе массово спиваются боевики.