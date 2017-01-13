На Донбассе чиновник наживался на еде

Мужчину задержали во время получения взятки

В Краматорске чиновника городского совета разоблачили во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Чиновник систематически требовал деньги с предпринимателей за право осуществления выездной торговли продуктами питания. Оперативники спецслужбы задержали взяточника возле административного здания горсовета во время получения неправомерной выгоды в размере шести тысяч гривен", – пояснили в СБУ.

Также правоохранители задокументировали еще два эпизода его противоправной деятельности. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, на Донбассе боевики начали насильственную мобилизацию.