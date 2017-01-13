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На Донбассе чиновник наживался на еде http://www.segodnya.ua/img/article/7880/25_main.1484313841.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/25_tn.1484313841.jpg Донбасс Мужчину задержали во время получения взятки

На Донбассе чиновник наживался на еде

Сегодня, 15:21

Мужчину задержали во время получения взятки

Чиновника арестовали на &quot;горячем&quot;. Фото: blacksea.tv
Чиновника арестовали на "горячем". Фото: blacksea.tv

В Краматорске чиновника городского совета разоблачили во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Чиновник систематически требовал деньги с предпринимателей за право осуществления выездной торговли продуктами питания. Оперативники спецслужбы задержали взяточника возле административного здания горсовета во время получения неправомерной выгоды в размере шести тысяч гривен", – пояснили в СБУ.

Также правоохранители задокументировали еще два эпизода его противоправной деятельности. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, на Донбассе боевики начали насильственную мобилизацию.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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