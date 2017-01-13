На Донбассе чиновник наживался на еде
Мужчину задержали во время получения взятки
В Краматорске чиновника городского совета разоблачили во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Чиновник систематически требовал деньги с предпринимателей за право осуществления выездной торговли продуктами питания. Оперативники спецслужбы задержали взяточника возле административного здания горсовета во время получения неправомерной выгоды в размере шести тысяч гривен", – пояснили в СБУ.
Также правоохранители задокументировали еще два эпизода его противоправной деятельности. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Напомним, на Донбассе боевики начали насильственную мобилизацию.
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