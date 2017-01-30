На Донбассе девушка убила себя на могиле матери
Погибшая оставила предсмертную записку
В Донецкой области 16-летняя девушка повесилась на могиле матери. Об этом сообщает областная полиция.
Инцидент произошел на кладбище в с. Яровая.
"Было установлено, что у девушки полгода назад умерла мать, и с того трагического момента она мало с кем общалась. По свидетельствам знакомых, девочка очень часто приходила на могилу к матери. Жила у родственников, однако ребенку, переживающему боль утраты, не хватало поддержки. В своей предсмертной записке девушка написала, что ей не хватало понимания со стороны родных, и практически все время она была предоставлена сама себе", – пояснили в полиции.
Сейчас проводится дальнейшая проверка.
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