На Донбассе девушка убила себя на могиле матери

В Донецкой области 16-летняя девушка повесилась на могиле матери. Об этом сообщает областная полиция.

Инцидент произошел на кладбище в с. Яровая.

"Было установлено, что у девушки полгода назад умерла мать, и с того трагического момента она мало с кем общалась. По свидетельствам знакомых, девочка очень часто приходила на могилу к матери. Жила у родственников, однако ребенку, переживающему боль утраты, не хватало поддержки. В своей предсмертной записке девушка написала, что ей не хватало понимания со стороны родных, и практически все время она была предоставлена сама себе", – пояснили в полиции.

Сейчас проводится дальнейшая проверка.