На Донбассе главред газеты получил срок за антиукраинские призывы

Сегодня, 13:13

Мужчину осудили за публичную поддержку "ЛНР"

Мужчину осудили за антиукраинские призывы. Фото: stihi.ru
Мужчину осудили за антиукраинские призывы. Фото: stihi.ru

Главного редактора одного из печатных СМИ Луганской области осудили  за публичные антиукраинские призывы. Об этом сообщает областная прокуратура.

"В мае 2014 редактор одного из печатных изданий получил указание от так называемых "организаторов референдума" в поддержку "ЛНР" по размещению заметок антиукраинского характера и публичных призывов к изменению государственной границы Украины в газете "Известия Новоайдарщины", – пояснили в ведомстве.

Во время досудебного расследования мужчина полностью признал свою вину в умышленном распространении сепаратистских материалов, искренне раскаялся и активно сотрудничал со следствием. В итоге он был приговорен к пяти годам лишения свободы с отсрочкой на два года.

Напомним, в Краматорске будут судить организатора антиукраинского "референдума".
Донбасс, приговорен, редактор, неприкосновенность, ЛНР
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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