На Донбассе грузовик убил мужчину

В Лимане погиб мужчина. Как сообщает полиция Донецкой области, инцидент произошел 14 января в Лимане.

"По предварительным данным наезд на велосипедиста совершил водитель грузового автомобиля, который двигался по улице Петропавловской в направлении населеного пункта Зеленый Клин", – пояснили в полиции.

При осмотре места происшествия полицейские нашли мобильный телефон погибшего. Последней с кем он созванивался, была мама жены, которой и сообщили о трагедии. Как выяснилось, мужчина ехал из дома на работу.