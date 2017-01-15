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На Донбассе грузовик убил мужчину http://www.segodnya.ua/img/article/7883/79_main.1484487516.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/79_tn.1484487516.jpg Донбасс Трагедия произошла в Лимане

На Донбассе грузовик убил мужчину

Сегодня, 15:36

Трагедия произошла в Лимане

Мужчина погиб. Фото: volynnews.com
Мужчина погиб. Фото: volynnews.com

В Лимане погиб мужчина. Как сообщает полиция Донецкой области, инцидент произошел 14 января в Лимане.

"По предварительным данным наезд на велосипедиста совершил водитель грузового автомобиля, который двигался по улице Петропавловской в направлении населеного пункта Зеленый Клин", – пояснили в полиции.

При осмотре места происшествия полицейские нашли мобильный телефон погибшего. Последней с кем он созванивался, была мама жены, которой и сообщили о трагедии. Как выяснилось, мужчина ехал из дома на работу.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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