На Донбассе грузовик убил мужчину
Трагедия произошла в Лимане
В Лимане погиб мужчина. Как сообщает полиция Донецкой области, инцидент произошел 14 января в Лимане.
"По предварительным данным наезд на велосипедиста совершил водитель грузового автомобиля, который двигался по улице Петропавловской в направлении населеного пункта Зеленый Клин", – пояснили в полиции.
При осмотре места происшествия полицейские нашли мобильный телефон погибшего. Последней с кем он созванивался, была мама жены, которой и сообщили о трагедии. Как выяснилось, мужчина ехал из дома на работу.
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