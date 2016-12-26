Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
На Донбассе идет эскалация конфликта – Минобороны http://www.segodnya.ua/img/article/7831/42_main.1482751571.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/42_tn.1482751571.jpg Донбасс Противник вновь активизировал боевые действия

На Донбассе идет эскалация конфликта – Минобороны

Сегодня, 13:23

Противник вновь активизировал боевые действия

Обстановка ухудшается. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Обстановка ухудшается. Фото: Союз "Народная память"

Второй день рождественского "перемирия" характеризуется дальнейшей эскалацией ситуации и увеличением активности противника на Донбассе. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Андрей Лысенко.

По его словам, прежде всего, это касается Донецкого и Мариупольского направлений, в частности основных "горячих точек" – Луганского и Широкино. 

"Враг массово применяет минометы, эпизодически – пушки. Вчера враг открыл огонь около 10:00 утра, и он не стихал до позднего вечера. По нашим позициям выпущено около 40 мин и несколько снарядов", – пояснил Лысенко.
Донбасс, противостояние, день, боевики, полковник, широкино
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе идет эскалация конфликта – Минобороны". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики применили тяжелую артиллерию. Фото: Союз "Народная память"

Самые горячие точки Донбасса 26 декабря: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:05

Противник продолжает применять бронетехнику и артиллерию

Донбасс

В оккупированном Донецке прогремел взрыв. Фото: AFP

В оккупированном Донецке прогремел взрыв

Сегодня, 11:53

Инцидент произошел в одном из жилых домов

Политика

Зорян Шкиряк. Фото: business.ua

Нужно взять в экономическую блокаду оккупированные районы Донбасса – советник главы МВД

Сегодня, 11:32

В то же время, по словам Шкиряка, жители этих территорий должны иметь возможность приезжать в Украину

Донбасс

Боевики понесли потери. Фото: AFP

Боевики понесли серьезные потери

Сегодня, 10:48

В больницах на оккупированных территориях не хватает мест

Донбасс

Противостояние на Донбассе продолжается. Фото: AFP

Путин не остановится, никакого перемирия на Донбассе не будет - Шкиряк

Сегодня, 10:22

По словам советника главы МВД, основными горячими точками на сегодняшний день остаются Светлодарская дуга и мариупольское направление - от Марьинки до Широкино

Украина

Фото: AFP

"Перемирие" на Донбассе продлилось 25 минут

Сегодня, 06:00

Только за субботу режим тишины нарушили 39 раз. Во время обстрелов был ранен один боец под Авдеевкой

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.