На Донбассе идет эскалация конфликта – Минобороны

Второй день рождественского "перемирия" характеризуется дальнейшей эскалацией ситуации и увеличением активности противника на Донбассе. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Андрей Лысенко.

По его словам, прежде всего, это касается Донецкого и Мариупольского направлений, в частности основных "горячих точек" – Луганского и Широкино.

"Враг массово применяет минометы, эпизодически – пушки. Вчера враг открыл огонь около 10:00 утра, и он не стихал до позднего вечера. По нашим позициям выпущено около 40 мин и несколько снарядов", – пояснил Лысенко.