На Донбассе изверг полдня насиловал женщину на глазах детей

Сегодня, 12:33

Шокирующее преступление произошло в Марьинке

Насильника задержали. Фото: zanimatelno.com
Насильника задержали. Фото: zanimatelno.com

В Марьинке вооруженный огнестрельным оружием и ножом мужчина напал на 23-летнюю девушку, когда ее муж-военнослужащий был на службе. Как рассказали в полиции Донецкой области, все происходило на глазах двух детей потерпевшей возрастом 4 и 5 лет.

По словам правоохранителей, преступником оказался 42-летний сосед. Нетрезвый мужчина начал преследовать женщину на улице, затем ворвался в дом.

"Угрожая убить детей, нелюдь полдня жестоко насиловал женщину. Детей, которые пытались приблизиться к матери, бил. Во время первой же попытки мужчина ударил старшего мальчика по голове, разбив ребенку нос. Малыш отлетел к двери, напавший бил и младшего, и больше они боялись приближаться. Все это продолжалось до 9 вечера", – рассказали в полиции.

Когда мучитель заснул, мать взяла детей и ушла в соседний двор, где они прятались на морозе в чужом туалете, пока тот не ушел. Женщина боялась заявлять в полицию, но ее муж заверил, что только так преступник получит свое наказание. 

Задержали пытавшегося бежать насильника уже в Харькове. Сейчас с ним работают следователи. 

Напомним, на Закарпатье 3-летняя девочка задушила подушкой родного брата.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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