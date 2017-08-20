На Донбассе командира роты задержали за вымогательство
Капитан ВСУ требовал от подчиненных военнослужащих неправомерную выгоду, а в случае отказа отправлял их на передовую
Оперативники Управления защиты экономики в Луганской области Нацполиции и следователи Военной прокуратуры Луганского гарнизона разоблачили схему вымогательства, которую организовал командир роты одной из воинских частей. Сумма полученных военным средств достигает 60 тысяч грн, сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины
"Сегодня, 19 августа, следователи Военной прокуратуры Луганского гарнизона и оперативники Управления защиты экономики в Луганской области Нацполиции задержали военнослужащего во время получения им очередной суммы неправомерной выгоды. Военнослужащего задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся санкционированные обыски", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.
По информации правоохранителей за непринятие мер дисциплинарного воздействия и предоставления отпусков капитан ВСУ требовал от подчиненных военнослужащих неправомерную выгоду. В случае отказа он отправлял их на передовую.
Документирования преступной деятельности правоохранители проводили в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что начальник отдела Нацполиции Харьковской области попался на взятке.
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