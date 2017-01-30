На Донбассе ликвидировали подпольный канал международной связи

В Старобельске (Луганская область) обезврежена преступная группа, которая наладила незаконный канал международной связи. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, злоумышленники вмешивались в работу сетей отечественных операторов сотовой связи с использованием GSM-шлюзов и технологии IP-телефонии.

"Это позволяло им показывать входящий международный трафик, в т.ч. с территории РФ и оккупированных территорий под видом национального соединения", – пояснили в СБУ.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, за минувшие сутки в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.