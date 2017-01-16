На Донбассе ликвидировали шпионскую сеть боевиков

Собранные данные использовали для диверсий и обстрелов

В Красногоровке (Донецкая область) ликвидировали информаторскую сеть боевиков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По заданию своего куратора из т.н. "ДНР" злоумышленники собирали информацию о составе, вооружении и передвижении украинских подразделений. Данные злоумышленники передавали с помощью мобильной связи или через интернет, используя меры конспирации. Собранные сведения использовалась для диверсий и обстрелов позиций ВСУ", – пояснили в СБУ.

Куратором агентурной сети оказался 38-летний гражданин России – Ярослав Эфендиев с позывным "Эфенди". Сотрудники СБУ уже задержали трех сообщников боевиков по местам их проживания.

Во время обысков правоохранители изъяли телефонные терминалы и карточки, с помощью которых передавали информацию боевикам, а также компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.