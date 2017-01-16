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На Донбассе ликвидировали шпионскую сеть боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7885/16_main.1484555354.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/16_tn.1484555354.jpg Донбасс Собранные данные использовали для диверсий и обстрелов

На Донбассе ликвидировали шпионскую сеть боевиков

Сегодня, 10:27

Собранные данные использовали для диверсий и обстрелов

На Донбассе ликвидировали информаторов боевиков. Фото: AFP
На Донбассе ликвидировали информаторов боевиков. Фото: AFP

В Красногоровке (Донецкая область) ликвидировали информаторскую сеть боевиков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По заданию своего куратора из т.н. "ДНР" злоумышленники собирали информацию о составе, вооружении и передвижении украинских подразделений. Данные злоумышленники передавали с помощью мобильной связи или через интернет, используя меры конспирации. Собранные сведения использовалась для диверсий и обстрелов позиций ВСУ", – пояснили в СБУ.

Куратором агентурной сети оказался 38-летний гражданин России – Ярослав Эфендиев с позывным "Эфенди". Сотрудники СБУ уже задержали трех сообщников боевиков по местам их проживания.

Во время обысков правоохранители изъяли телефонные терминалы и карточки, с помощью которых передавали информацию боевикам, а также компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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