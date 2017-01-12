На Донбассе лже-боец зарабатывал побоями и страхом тюрьмы
Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов
В Донецкой области задержали опасного вымогателя. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, мужчина, выдавая себя за бойца одного из добровольческих батальонов, требовал от жительницы Бахмута 160 000 гривен.
"В случае отказа, он угрожал ее побить, а мужа привлечь к уголовной ответственности за, якобы, сотрудничество с террористами. Правоохранители задержали рэкетира во время получения части неправомерной выгоды в сумме 60 000 гривен", – отметили в СБУ.
Напомним, боевики обстреляли полицию на Донбассе.
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