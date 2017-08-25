На Донбассе маленький ребенок утонул в яме с нечистотами

Сегодня, 13:53

Трагедия произошла в многодетной семье

Ребенок утонул в яме с нечистотами. Фото: полиция
Ребенок утонул в яме с нечистотами. Фото: полиция

В Гродовке годовалый мальчик утонул в сливной яме. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, трагедия произошла 24 августа.

"Малыш упал в открытую сливную яму и захлебнулся. Родители в это время находились во дворе, однако потеряли бдительность. Сливную яму открыл отец, чтобы скачать оттуда жидкость", – пояснили в полиции.

Установлено, что семья является многодетной, в ней воспитываются еще шесть детей и на учете в социальных службах не состояла. Сейчас с семьей работают сотрудники ювенальной превенции.

Напомним, в Харьковской области малыш едва не погиб в пруду.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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