На Донбассе маленький ребенок утонул в яме с нечистотами

В Гродовке годовалый мальчик утонул в сливной яме. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, трагедия произошла 24 августа.

"Малыш упал в открытую сливную яму и захлебнулся. Родители в это время находились во дворе, однако потеряли бдительность. Сливную яму открыл отец, чтобы скачать оттуда жидкость", – пояснили в полиции.

Установлено, что семья является многодетной, в ней воспитываются еще шесть детей и на учете в социальных службах не состояла. Сейчас с семьей работают сотрудники ювенальной превенции.

Напомним, в Харьковской области малыш едва не погиб в пруду.