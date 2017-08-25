На Донбассе маленький ребенок утонул в яме с нечистотами
Трагедия произошла в многодетной семье
В Гродовке годовалый мальчик утонул в сливной яме. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
По данным ведомства, трагедия произошла 24 августа.
"Малыш упал в открытую сливную яму и захлебнулся. Родители в это время находились во дворе, однако потеряли бдительность. Сливную яму открыл отец, чтобы скачать оттуда жидкость", – пояснили в полиции.
Установлено, что семья является многодетной, в ней воспитываются еще шесть детей и на учете в социальных службах не состояла. Сейчас с семьей работают сотрудники ювенальной превенции.
Напомним, в Харьковской области малыш едва не погиб в пруду.
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