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На Донбассе массово спиваются боевики http://www.segodnya.ua/img/article/7911/50_main.1485249158.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/50_tn.1485249158.jpg Донбасс Командование противника пытается удержать ситуацию под контролем

На Донбассе массово спиваются боевики

Сегодня, 11:10

Командование противника пытается удержать ситуацию под контролем

Боевики пьют и дебоширят. Фото: AFP
Боевики пьют и дебоширят. Фото: AFP

Командирам частей и подразделений самопровозглашенной "ДНР" приказано ограничить увольнения и свободное перемещение боевиков за пределы пунктов постоянной дислокации. Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление".

"Указание дано по результатам анализа докладов "военных комендатур", которые фиксируют рост правонарушений со стороны боевиков: грубое обращение и насилие в отношении гражданского населения, непристойное поведение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения", – отметили в ИС.

Сейчас командование боевиков рассматривает возможность введения по примеру ВСУ запрета продавать спиртные напитки "военнослужащим" в форме.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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