На Донбассе массово спиваются боевики

Командирам частей и подразделений самопровозглашенной "ДНР" приказано ограничить увольнения и свободное перемещение боевиков за пределы пунктов постоянной дислокации. Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление".

"Указание дано по результатам анализа докладов "военных комендатур", которые фиксируют рост правонарушений со стороны боевиков: грубое обращение и насилие в отношении гражданского населения, непристойное поведение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения", – отметили в ИС.

Сейчас командование боевиков рассматривает возможность введения по примеру ВСУ запрета продавать спиртные напитки "военнослужащим" в форме.