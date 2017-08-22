На Донбассе массово закрываются больницы

160 больниц были обстреляны на линии соприкосновения, и подавляющее большинство из обстреляных медучреждений остановили работу

Миллионы жителей Донбасса остались без медицинской помощи, а в четырех сотнях медучреждений катастрофически не хватает оборудования и лекарств.

160 больниц были обстреляны на линии соприкосновения, и подавляющее большинство из обстрелянных медучреждений остановили работу.

При этом, в помощи врачей нуждаются почти четыре миллиона жителей оккупированных территорий на Востоке Украины. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения – там призывают мировое сообщество срочно помочь украинцам.