На Донбассе местные боевики пошли на конфликт с россиянами

В рядах незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях Донбасса нарастают конфликты по национальному признаку. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, приехавшие из России боевики проявляют пренебрежение к сослуживцам из числа местных жителей.

"Растет количество случаев несанкционированной конфискации транспортных средств и других материальных средств россиянами с целью собственного обогащения. Среди личного состава 9 отдельного штурмового полка морской пехоты растет количество столкновений по мотивам национальной вражды", – отметили в разведке.

Напомним, боевики применили реактивную артиллерию и вывели из строя военных.