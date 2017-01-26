На Донбассе местные боевики пошли на конфликт с россиянами

Сегодня, 11:48

Противник устраивает разборки из-за национальности и беспредела

В рядах боевиков - очередные проблемы. Фото: AFP
В рядах боевиков - очередные проблемы. Фото: AFP

В рядах незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях Донбасса нарастают конфликты по национальному признаку. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, приехавшие из России боевики  проявляют пренебрежение к сослуживцам из числа местных жителей.

"Растет количество случаев несанкционированной конфискации транспортных средств и других материальных средств россиянами с целью собственного обогащения. Среди личного состава 9 отдельного штурмового полка морской пехоты растет количество столкновений по мотивам национальной вражды", – отметили в разведке.

Напомним, боевики применили реактивную артиллерию и вывели из строя военных. 
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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