На Донбассе мужчину раздавила бетонная плита

В Славянском районе погиб мужчина. Как сообщает ГСЧС, трагедия произошла вчера на территории заброшенной фермы в с. Андреевка.

"Местный житель залез в силосную яму, которая длительное время не функционировала. В результате на мужчину упала бетонная плита и он погиб на месте. Работники пожарной команды с помощью домкрата подняли плиту, после чего удалось достать тело погибшего", – отметили в ведомстве.

На месте происшествия работали шесть человек, а также две единицы техники.

Напомним, в Петровский район Донецка прибыли боевики неславянской внешности. Как сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", по предварительной информации речь идет о чеченцах