На Донбассе мужчину раздавила бетонная плита

Сегодня, 10:31

Трагедия произошла на заброшенной ферме в Славянском районе

Мужчину убила бетонная плита. Фото: AFP
Мужчину убила бетонная плита. Фото: AFP

В Славянском районе погиб мужчина. Как сообщает ГСЧС, трагедия произошла вчера на территории заброшенной фермы в с. Андреевка.

"Местный житель залез в силосную яму, которая длительное время не функционировала. В результате на мужчину упала бетонная плита и он погиб на месте. Работники пожарной команды с помощью домкрата подняли плиту, после чего удалось достать тело погибшего", – отметили в ведомстве.

На месте происшествия работали шесть человек, а также две единицы техники.

Напомним, в Петровский район Донецка прибыли боевики неславянской внешности. Как сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", по предварительной информации речь идет о чеченцах
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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