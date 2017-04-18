На Донбассе наказали боевиков

Сегодня, 10:38

В рядах противника все чаще нарушается дисциплина

В рядах противника ухудшается обстановка. Фото: AFP
В рядах противника ухудшается обстановка. Фото: AFP

В рядах боевиков не прекращаются случаи нарушения воинской дисциплины, связанных со злоупотреблением личным составом спиртными напитками и наркотиками. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"С целью наказания виновных, российские офицеры весь личный состав подразделения, в котором было выявлено правонарушение, переводят на казарменное положение на месяц", – отметили в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки противник 32 раза нарушил режим прекращения огня.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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