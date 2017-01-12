На Донбассе нашли набитый оружием тайник

В Луганской области обнаружили тайник с большим количеством оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, хранилище было обустроено в заброшенном доме в селе Макарово.

"Оперативники спецслужбы изъяли из тайника четырнадцать гранатометов РПГ-22, РПГ-26 и РПГ-18, два заряда для РПГ-7В и тридцать гранат ВОГ-25 для подствольного гранатомета. В тайнике также хранились двадцать две гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, пять тротиловых шашек общим весом 1,3 килограмма и более семи тысяч патронов различного калибра", – отметили в СБУ.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, боевики обстреляли полицию на Донбассе.