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На Донбассе нашли набитый оружием тайник http://www.segodnya.ua/img/article/7876/93_main.1484230280.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/93_tn.1484230280.jpg Донбасс Спецслужбы изъяли большое количество боеприпасов

На Донбассе нашли набитый оружием тайник

Сегодня, 16:09

Спецслужбы изъяли большое количество боеприпасов

В тайнике было много оружия. Фото: СБУ
В тайнике было много оружия. Фото: СБУ

В Луганской области обнаружили тайник с большим количеством оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, хранилище было обустроено в заброшенном доме в селе Макарово.

"Оперативники спецслужбы изъяли из тайника четырнадцать гранатометов РПГ-22, РПГ-26 и РПГ-18, два заряда для РПГ-7В и тридцать гранат ВОГ-25 для подствольного гранатомета. В тайнике также хранились двадцать две гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, пять тротиловых шашек общим весом 1,3 килограмма и более семи тысяч патронов различного калибра", – отметили в СБУ.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, боевики обстреляли полицию на Донбассе.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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