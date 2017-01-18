На Донбассе нашли схроны с огнеметами

На Донбассе обнаружили три тайника с большим количеством боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, по данным ведомства, в Луганской области у села Старый Айдар на заброшенных позициях правоохранители обнаружили 503 дымовые мины калибром 80 мм. А у села Песчаное на берегу реки Северский Донец – изъяли из тайника два реактивных огнемета "Шмель".

"В Донецкой области недалеко от города Новогродовка оперативники обнаружили пять закопанных мин различных модификации, семьдесят гранатометным зарядов и три гранаты Ф-1 с запалом", – отметили в СБУ.

Напомним, российские спецназовцы ведут разведку в районе Донецкого аэропорта.