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На Донбассе нашли схроны с огнеметами http://www.segodnya.ua/img/article/7894/98_main.1484751657.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/98_tn.1484751657.jpg Донбасс Спецслужбы изъяли реактивные "Шмели" и полтысячи дымовых мин

На Донбассе нашли схроны с огнеметами

Сегодня, 16:58

Спецслужбы изъяли реактивные "Шмели" и полтысячи дымовых мин

На Донбассе нашли схроны с оружием. Фото: AFP
На Донбассе нашли схроны с оружием. Фото: AFP

На Донбассе обнаружили три тайника с большим количеством боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, по данным ведомства, в Луганской области у села Старый Айдар на заброшенных позициях правоохранители обнаружили 503 дымовые мины калибром 80 мм. А у села Песчаное на берегу реки Северский Донец – изъяли из тайника два реактивных огнемета "Шмель".

"В Донецкой области недалеко от города Новогродовка оперативники обнаружили пять закопанных мин различных модификации, семьдесят гранатометным зарядов и три гранаты Ф-1 с запалом", – отметили в СБУ.

Напомним, российские спецназовцы ведут разведку в районе Донецкого аэропорта.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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