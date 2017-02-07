На Донбассе обезвредили информатора боевиков

Сегодня, 17:27

Полученные данные противник использовал для обстрелов

На Донбассе обезвредили информатора боевиков. Фото: AFP
На Донбассе обезвредили информатора боевиков. Фото: AFP

Украинские спецслужбы обезвредили информатора самопровозглашенной "ДНР". По информации СБУ, пособник боевиков действовал в Бахмутском районе Донецкой области.

"Соратник боевиков собирал в районе Светлодарской дуги данные о численности украинских подразделений, местах их дислокации и перемещении боевой техники. Затем информацию передавал боевикам. Они использовали ее для обстрелов украинских военных и гражданских лиц", – отметили в СБУ.

Открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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