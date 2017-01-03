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На Донбассе обнаружили огромный склад оружия http://www.segodnya.ua/img/article/7853/42_main.1483447002.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/42_tn.1483447002.jpg Донбасс Схроны нашли в двух селах 

На Донбассе обнаружили огромный склад оружия

Сегодня, 20:08

Схроны нашли в двух селах 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На Донбассе украинские силовики нашли целый арсенал оружия.

Как рассказал сегодня на брифинге спикер Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник, тайники были обнаружены сотрудниками Службы безопасности Украины.

"Из схронов вблизи сел Водяное Донецкой области и Сизое Луганской области изъяли артиллерийский снаряд калибра 100 мм, минометную мину, шесть гранатометных выстрелов, 19 гранат и более семь тысяч патронов различного калибра", – сказал Мотузяник.

Ранее сообщалось, что (СБУ) совместно с полицией обнаружили в одном из заброшенных зданий села Екатериновка Марьинского района (Донецкая областьтайник с военными средствами поражения.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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