На Донбассе обострилась обстановка – Минобороны

За минувшие сутки обстановка на Донецком направлении значительно ухудшилась практически по всему фронту. Об этом рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По его словам, во вторник на Светлодарской дуге противник начал минометные обстрелы. Через несколько часов к ним присоединилась вражеская артиллерия. Огонь не прекращался до позднего вечера.

"В районе Горловки вчера также было "жарко". Противник нарушил режим тишины в Зайцево, Новгородского и Верхнеторецкого. При этом боевики применяли, в частности, минометы и бронетехнику", – отметил Мотузяник.

В Авдеевке, добавил он, ситуация неизменна: вчера боевики шесть часов непрерывно вели огонь. При этом противник применил минометы и танки.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе были ранены шестеро украинских военных.