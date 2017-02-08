На Донбассе обострилась обстановка – Минобороны

Сегодня, 13:32

На Донецком направлении идет жестокое противостояние

Военные сообщают об обострении на Донбассе. Фото: AFP
Военные сообщают об обострении на Донбассе. Фото: AFP

За минувшие сутки обстановка на Донецком направлении значительно ухудшилась практически по всему фронту. Об этом рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По его словам, во вторник на Светлодарской дуге противник начал минометные обстрелы. Через несколько часов к ним присоединилась вражеская артиллерия. Огонь не прекращался до позднего вечера.

"В районе Горловки вчера также было "жарко". Противник нарушил режим тишины в Зайцево, Новгородского и Верхнеторецкого. При этом боевики применяли, в частности, минометы и бронетехнику", – отметил Мотузяник.

В Авдеевке, добавил он, ситуация неизменна: вчера боевики шесть часов непрерывно вели огонь. При этом противник применил минометы и танки. 

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе были ранены шестеро украинских военных. 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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