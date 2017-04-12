На Донбассе обстреляли детсад с малышами
Инцидент произошел в подконтрольном боевикам Докучаевске
В оккупированном Докучаевске (Донецкая область) детский сад попал под обстрел. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ).
"Наблюдатели видели разбитое окно с отверстием на высоте 2 метра над полом комнаты для игр и определили, что отверстие возникло от попадания пули. В той же игровой комнате наблюдатели также видели отверстие от пули калибра 12,7 мм в деревянных дверях запасного выхода на высоте примерно 20–25 см над полом игровой комнаты. Пуля пробила окно и срикошетила по деревянной двери запасного выхода", – говорится в отчете.
Директор детсада рассказала наблюдателям, что пуля попала в окно игровой комнаты, когда 30 детей в возрасте 5–7 лет только пообедали и вошли в нее. К счастью, никто не пострадал.
Напомним, за минувшие сутки боевики 45 раз нарушили режим прекращения огня.
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