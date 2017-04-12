На Донбассе обстреляли детсад с малышами

В оккупированном Докучаевске (Донецкая область) детский сад попал под обстрел. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

"Наблюдатели видели разбитое окно с отверстием на высоте 2 метра над полом комнаты для игр и определили, что отверстие возникло от попадания пули. В той же игровой комнате наблюдатели также видели отверстие от пули калибра 12,7 мм в деревянных дверях запасного выхода на высоте примерно 20–25 см над полом игровой комнаты. Пуля пробила окно и срикошетила по деревянной двери запасного выхода", – говорится в отчете.

Директор детсада рассказала наблюдателям, что пуля попала в окно игровой комнаты, когда 30 детей в возрасте 5–7 лет только пообедали и вошли в нее. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, за минувшие сутки боевики 45 раз нарушили режим прекращения огня.