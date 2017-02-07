На Донбассе парень оставил сиротами двух малышей

В Бахмутском районе раскрыли убийство таксиста. Как рассказали в полиции Донецкой области, тело мужчины обнаружили вчера на дороге.

"Помогла правоохранителям 4-летняя немецкая овчарка "Лада", которая приехала в Донецкую область из Житомирской. Собака взяла след от тела мужчины и вывела к месту, где прятался 21-летний преступник", – пояснили в полиции.

Как оказалось, в понедельник парень в компании знакомого остановил такси. По дороге подозреваемый подстрекал своего друга продолжить празднование воскресного вечера. Однако тот отказался.

"По словам подозреваемого, он остался в салоне автомобиля. Во время разговора между ним и водителем такси возник конфликт, в результате которого пассажир нанес несколько ударов по голове своему оппоненту стеклянной бутылкой. Чуть позже, на перекрестке дорог он вытащил водителя из салона, похитив у него все ценные вещи: телефон, кошелек с деньгами и ключи от машины. После этого покинул место преступления", – рассказали правоохранители.

У задержанного обнаружили и изъяли украденные ценные вещи. У погибшего 48-летнего таксиста остались двое маленьких детей.