На Донбассе парень оставил сиротами двух малышей

Сегодня, 10:00

Трагедия произошла в Бахмутском районе

Преступника задержали. Фото: grim.ru
Преступника задержали. Фото: grim.ru

В Бахмутском районе раскрыли убийство таксиста. Как рассказали в полиции Донецкой области, тело мужчины обнаружили вчера на дороге.

"Помогла правоохранителям 4-летняя немецкая овчарка "Лада", которая приехала в Донецкую область из Житомирской. Собака взяла след от тела мужчины и вывела к месту, где прятался 21-летний преступник", – пояснили в полиции.

Как оказалось, в понедельник парень в компании знакомого остановил такси. По дороге подозреваемый подстрекал своего друга продолжить празднование воскресного вечера. Однако тот отказался. 

"По словам подозреваемого, он остался в салоне автомобиля. Во время разговора между ним и водителем такси возник конфликт, в результате которого пассажир нанес несколько ударов по голове своему оппоненту стеклянной бутылкой. Чуть позже, на перекрестке дорог он вытащил водителя из салона, похитив у него все ценные вещи: телефон, кошелек с деньгами и ключи от машины. После этого покинул место преступления", – рассказали правоохранители.

У задержанного обнаружили и изъяли украденные ценные вещи. У погибшего 48-летнего таксиста остались двое маленьких детей.
убийство, такси, машины, трагедия, пассажир, телефон, парень, преступник, обнаружили, На Донбассе

Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе парень оставил сиротами двух малышей". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Как Рада хочет изменить жизнь водителей: главные новшества

Сегодня, 08:05

Нардепы — за возврат медсправок. Эксперты: коррупция лишь вырастет

Донбасс

Боевики обстреляли Курдюмовку, фото AFP

Боевики обстреляли Курдюмовку, погиб подросток

Сегодня, 03:45

Парень погиб по дороге в больницу

Наука и Технологии

Фото: AFP

В Китае найдены останки крокодилов возрастом три тысячи лет

Сегодня, 03:00

Период существования  рептилий в данном районе совпадает по времени с династией Западная Чжоу

Мир

Фото: Олег Некало / Ваяр БМП на полигоне в Беларуси

В Беларуси БМП на учениях замаскировали газетами

Сегодня, 02:45

Черно-белые газетные полосы, наклеенные на БМП, вполне успешно имитируют так называемый пиксельный камуфляж.

Мир

По факту смерти заключенного будет проведено расследование, фото voindao.ru

В британской тюрьме умер каннибал

Сегодня, 00:45

По факту смерти заключенного будет проведено расследование

Донбасс

Вячеслав Аброськин, фото hvylya.net

Полиция разблокировала дорогу на Донбассе – Аброськин

Вчера, 21:34

Полицейские действовали в пределах компетенции

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования