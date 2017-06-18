На Донбассе подорвался грузовик с мирными жителями
Инцидент произошел на подконтрольной боевикам территории
В районе подконтрольного так называемой "ДНР" н.п. Байрак подорвался грузовик. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"55-летняя женщина получила травмы левого плеча, а ее муж, который ехал вместе с ней, получил легкие травмы головы", – пояснили наблюдатели.
Установлено, что грузовик подорвался на противотанковой мине.
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