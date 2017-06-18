На Донбассе подорвался грузовик с мирными жителями

В районе подконтрольного так называемой "ДНР" н.п. Байрак подорвался грузовик. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"55-летняя женщина получила травмы левого плеча, а ее муж, который ехал вместе с ней, получил легкие травмы головы", – пояснили наблюдатели.

Установлено, что грузовик подорвался на противотанковой мине.