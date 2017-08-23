На Донбассе погиб командир БМП

Сегодня, 00:13

Боец АТО получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью

 

На Донбассе погиб командир БМП, фото Facebook
На Донбассе погиб командир БМП, фото Facebook

На Донбассе погиб командир боевой машины пехоты Денис Игоревич Глова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила 72 гвардейская ОМБР.

Во время минометного обстрела позиций ВСУ врагом он получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.

Глова родился 22 июля 1989 года в Фастове, что на Киевщине. Отслужил по мобилизации и в конце марта 2017-го вернулся в бригаду на контракт.

Ранее сообщалось, что с полуночи 22 августа боевики на Донбассе восемь раз нарушили перемирие, в основном противник открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов.
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"Сегодня"

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