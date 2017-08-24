На Донбассе погиб мужчина
Местный житель упал с крыши здания
В Мирнограде погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
По данным ведомства, мужчина сорвался с крыши здания, расположенного по ул. Невского.
"Стало известно, что мужчина упал с высоты более 2,5 метров. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в травматологическое отделение, где он вскоре умер", – рассказали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью". Начато досудебное расследование.
Напомним, сегодня утром на Донбасс вторгся очередной "гумконвой" РФ.
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