На Донбассе погибли украинские военные

Боевики в течение суток нарушали режим тишины и перемирие в Авдееве

В минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 67 обстрелов со стороны боевиков. Двое украинцих военных погибли, десять – ранены и четверо – травмированы. Об этом сообщает штаб украинских военных.

Боевики продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 "Град", 152 и 122 миллиметровую артиллерию и танки.

"Захватчиками было совершено несколько попыток атаковать защитников Украины, и понеся многочисленные потери, они каждый раз вынуждены были отступать. Несмотря на договоренности, вечером боевики снова обстреливали наши позиции в районе Авдеевки. Из артиллерии разных калибров вели огонь по Верхнеторецку", – отмечает пресс-служба штаба.

Также на Мариупольском направлении по Водяному велся огонь из РСЗО БМ-21 "Град" и 122 миллиметровой артиллерии. По Красногоровке "работали" танк, 122 миллиметровая артиллерия, 120 и 82 миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Из 122 миллиметровой артиллерии, минометов обстреляли Гранитное, Богдановку и Широкино. По Марьинке и Чермалык огонь вели минометы различных калибров.

На Луганском направлении из 152 и 122 миллиметровой артиллерии оккупанты обстреляли Крымское и Врубовку; из минометов – Катериновку, Новозвановку, Троицкое и Попасную, а из стрелкового оружия – Крымское.