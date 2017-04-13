На Донбассе погибли военные

Сегодня, 10:02

По предварительной информации, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с оружием

Трагедия произошла сегодня. Фото: AFP
Трагедия произошла сегодня. Фото: AFP

На Донбассе погибли два украинских бойца. Об этом сообщает Штаб военной операции. По предварительной информации, инциденты произошли в результате неосторожного обращения с оружием.

"Обстоятельства выясняются. На местах происшествий работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и национальной полиции", – отметили в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки боевики 61 раз нарушили режим прекращения огня.
Донбасс, погибли, военные, обстоятельства
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе погибли военные". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики применяют широкий спектр вооружения. Фото: AFP

Военных атаковали бронетехника и ракетные комплексы боевиков

Сегодня, 09:24

На Донбасс не утихает вооруженное противостояние по всей линии фронта

Донбасс

Военные понесли потери. Фото: AFP

Боевики нанесли урон военным

Сегодня, 09:13

За минувшие сутки в украинских рядах есть погибший и раненые

Донбасс

Очереди на КПП. Фото: AFP

Переселенцы с Донбасса: "Одни называют нас сепарами, другие - дают жилье и работу"

Сегодня, 07:03

За три года военных действий отношение сограждан к дончанам с оккупированных территорий постепенно меняется. Сочувствуют даже иностранцы

Донбасс

Переговоры Контактной группы. Фото: cxid.info

У Кучмы рассказали об итогах встречи Контактной группы в Минске

Вчера, 19:35

Полное прекращение огня, вывод российских формирований и вооружений – только после этого можно переходить к решению политических вопросов, напомнила Олифер

Донбасс

Мартин Сайдик. Фото: AFP

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы состоится 26 апреля - Сайдик

Вчера, 19:19

По его словам, сегодня гуманитарная подгруппа обсуждала вопросы поиска пропавших без вести лиц

Украина

Порошенко в Луганской области. Фото: president.gov.ua

Порошенко обратился к жителям Донбасса

Вчера, 17:46

Военные провокации оккупантов не дают возможности Западу инвестировать в восстановление региона, сказал президент

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования