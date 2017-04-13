На Донбассе погибли военные

По предварительной информации, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с оружием

На Донбассе погибли два украинских бойца. Об этом сообщает Штаб военной операции. По предварительной информации, инциденты произошли в результате неосторожного обращения с оружием.

"Обстоятельства выясняются. На местах происшествий работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и национальной полиции", – отметили в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки боевики 61 раз нарушили режим прекращения огня.