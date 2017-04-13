На Донбассе появились полицейские-"клоны"

Сегодня, 12:34

"Оригинальные" правоохранители пообещали разобраться с новым формированием 

Правоохранители пообещали разобраться с муниципальными &quot;двойниками&quot;. Фото: vkostume.ru
Правоохранители пообещали разобраться с муниципальными "двойниками". Фото: vkostume.ru

В Дружковке по решению горсовета создали "муниципальную полицию". Она названа "коммунальным предприятием" и якобы должна выявлять нарушения благоустройства города, трудовых отношений и т.п.

"Правоохранители проверят юридические основания регистрации и деятельности указанного предприятия. Следует отметить, что "муниципальная полиция" не имеет никакого отношения к подразделениям Национальной полиции Донецкой области", – рассказали областные правоохранители. 

Данная информация зарегистрирована в Едином журнале заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других происшествиях.

Напомним, на Донбассе погибли два украинских бойца. По предварительной информации, инциденты произошли в результате неосторожного обращения с оружием.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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