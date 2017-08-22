На Донбассе произошел обвал в шахте: есть погибший

В Донецкой области погиб шахтер. Как сообщает местная полиция, трагедия произошла сегодня на шахтоуправлении "Покровское".

"Предварительно установлено, что горняк 1979 года рождения был травмирован в результате обрыва стрелочного перевода при выполнении работ под землей", – пояснили правоохранители.

Вследствие телесных повреждений мужчина погиб на месте. Обстоятельства смерти устанавливаются, на месте работает следственная группа.

Напомним, на Донбассе мужчина и женщина ждали автобус и подорвались на мине.