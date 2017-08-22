На Донбассе произошел обвал в шахте: есть погибший
Трагедия произошла в Донецкой области
В Донецкой области погиб шахтер. Как сообщает местная полиция, трагедия произошла сегодня на шахтоуправлении "Покровское".
"Предварительно установлено, что горняк 1979 года рождения был травмирован в результате обрыва стрелочного перевода при выполнении работ под землей", – пояснили правоохранители.
Вследствие телесных повреждений мужчина погиб на месте. Обстоятельства смерти устанавливаются, на месте работает следственная группа.
Напомним, на Донбассе мужчина и женщина ждали автобус и подорвались на мине.
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