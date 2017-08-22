На Донбассе произошел обвал в шахте: есть погибший

Вчера, 13:50

Трагедия произошла в Донецкой области

На Донбассе погиб шахтер. Фото: inforesist.org
На Донбассе погиб шахтер. Фото: inforesist.org

В Донецкой области погиб шахтер. Как сообщает местная полиция, трагедия произошла сегодня на шахтоуправлении "Покровское".

"Предварительно установлено, что горняк 1979 года рождения был травмирован в результате обрыва стрелочного перевода при выполнении работ под землей", – пояснили правоохранители.

Вследствие телесных повреждений мужчина погиб на месте. Обстоятельства смерти устанавливаются, на месте работает следственная группа.

Напомним, на Донбассе мужчина и женщина ждали автобус и подорвались на мине.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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