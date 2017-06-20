На Донбассе пьяные боевики открыли огонь по мирным жителям
На оккупированных территориях стремительно ухудшается обстановка
На оккупированных территориях растет количество совершенных боевиками преступлений против мирного населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Так, рассказали в ведомстве, 19 июня произошло столкновение между боевиками, которые в состоянии алкогольного опьянения пытались демонтировать башню высоковольтной линии электроснабжения, и местными жителями, которые пытались не допустить мародерства.
"Получив отпор, преступники открыли огонь из стрелкового оружия", – пояснили в разведке.
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