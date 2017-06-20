На Донбассе пьяные боевики открыли огонь по мирным жителям

На оккупированных территориях растет количество совершенных боевиками преступлений против мирного населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, рассказали в ведомстве, 19 июня произошло столкновение между боевиками, которые в состоянии алкогольного опьянения пытались демонтировать башню высоковольтной линии электроснабжения, и местными жителями, которые пытались не допустить мародерства.

"Получив отпор, преступники открыли огонь из стрелкового оружия", – пояснили в разведке.